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زوج يتسبب في مصرع أمه أثناء محاولته قتل زوجته بأسيوط

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زوج يتسبب في مصرع أمه أثناء محاولته قتل زوجته بأسيوط زوج يتسبب في مصرع أمه أثناء محاولته قتل زوجته بأسيوط

التحرير

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أطلق شاب بقرية مير التابعة لمركز القوصية، النيران على زوجته فلقيت والدته مصرعها، في أثناء محاولة الدفاع عنها؛ إذ خرجت الطلقة الأولى لتستقر صدرها، فتوفيت وأصيبت الزوجة.
 
تم التحفظ على جثة الأم بمشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة، بينما تم نقل الزوجة إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كان اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مستشفى القوصية المركزي، يفيد بمصرع ربة منزل وإصابة زوجة ابنها بطلقات نارية. وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعي.

والانتقال والفحص أشارت تحريات المقدم محمد عبد الكريم رئيس مباحث القوصية بإشراف العميد منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية، تبين مصرع زيناهم إبراهيم رياض 43 سنة - ربة منزل، وإصابة أمينة إبراهيم 18 سنة، ووراء الواقعة حمادة عبد الجواد محمد فلاح 23 سنة - زوج المصابة وابن المتوفية.

وأشارت التحريات إلى أن الجاني تزوج منذ عام من المجني عليها، ولم يحدث حمل بينهما حتى وقوع الحادث، مما أدى لتفاقم المشكلات بين الزوجين ذهبت على أثرها الزوجة لأهلها أكثر من مرة، وأنه يوم الحادث دب خلاف بين الزوجين، قام على أثره الجاني باستخراج سلاح ناري كان بحوزته لتهديد زوجته، فحاولت الأم الحيلولة بينهما فخرجت رصاصة استقرت في صدرها لتلقى مصرعها وهي في طريقها للمستشفى، بينما أصيبت الزوجة بعدة طلقات في الظهر، نقلت على أثرها لمستشفى أسيوط الجامعي، وتم عمل الإسعافات اللازمة وحالتها مستقرة.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بالتصريح بدفن الجثة مع سرعة ضبط الجاني والسلاح المستخدم.

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التحرير

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