الأوقاف توضح حقيقة إلغاء مادة التربية الدينية

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نفى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صحة ما تردد حول إلغاء مادة التربية الدينية في المدارس، مؤكدًا أهمية تدريس التربية الدينية وإسنادها للمتخصصين؛ لأن الأديان جميعا تدعو إلى القيم والأخلاق.

وأوضح جمعة، في بيان اليوم الجمعة، أن التربية الدينية تؤكد حرمة الدماء والأموال والأعراض، متابعًا: "إذا لم نحصّن أبناءنا بالفكر الديني الصحيح فستتخطفهم أيدي المتشددين المضللين"، وأشار إلى أن هناك كتابًا حول القيم والأخلاق والمواطنة بمراجعة شيخ الأزهر أحمد الطيب والبابا تواضروس، تدرس وزارة التربية والتعليم أن يكون داعمًا لمادة التربية الدينية وليس بديلا عنها.