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البيئة تنظم حوارًا مجتمعيًا لتطوير المحميات

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البيئة تنظم حوارًا مجتمعيًا لتطوير المحميات البيئة تنظم حوارًا مجتمعيًا لتطوير المحميات

التحرير

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تنظم وزارة البيئة، غدًا السبت، حوارًا مجتمعيًا، لمناقشة تطوير محميات "وادي دجلة بالمعادي – الغابة المتحجرة بالقاهرة الجديدة - وادي الريان بالفيوم"، بوصفها أولوية أولى لخطتها لتطوير المحميات.

ودعت الوزارة، عددًا من النواب ومؤسسات المجتمع المدني، ومجموعات من الشباب المهتمين بالمحميات الطبيعية والصحفيين؛ لإجراء حوار مفتوح مع الجميع، وتوضيح ماهية التطوير وأسبابه.

يأتي ذلك على خلفية الجدل الذى أثير بشكل مكثف الفترة الماضية، حول تكهنات البعض بتوجه لبيع عدد من المحميات لصالح مستثمرين، والذى تم نفيه من قبل وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، إضافة إلى اتهام أحد نواب البرلمان للوزير، بإهدار المال العام ومخالفة الدستور والقانون 4 لسنة 1994، الخاص بالبيئة ولائحته التنفيذية، كما اعتبرت نائبة البرلمان، أن إجراءات تطوير المحميات التي تتخذها وزارة البيئة، هي بيع وتفريط في حق الدولة وأراضيها، وطالبت بإحاطة وزير البيئة واستجوابة حول الأمر، وهو مالم يجرى حتى الأن.

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التحرير

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