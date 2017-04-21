فيديو| المفتي عن «الطوارئ»: يجوز لولي الأمر اتخاذ التدابير لحماية الدولة

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علق شوقي علام، مفتي الديار المصرية، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، عقب الهجومين الإرهابيين الذين استهدفا كنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية في الإسكندرية، بأنه يجوز لأولي الأمر اتخاذ الإجراءات التي تحقق مصلحة الأمن المجتمعي، مؤكدًا أن هذا الإجراء متفق عليه بين جميع الأمة.

وأوضح خلال تقديم برنامج "حوار المفتي" المذاع عبر فضائية "on live"، اليوم الجمعة، أنه يجوز لولي الأمر أن يبتكر من التدابير الاحترازية ما يمكنه حماية المجتمع من المشاكل، خاصة ومصر دولة مؤسسات يحكمها سيادة القانون، والدستور ينظر هذه الأمور.

وأضاف أنه لا مبرر لمنع هذا الإجراء، لأن أمريكا أوروبا وبعض دول الخليج قد تتخذ تلك الإجراءات لحماية الدولة، وتكافح الفساد في المجتمع.