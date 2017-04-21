أخبار عاجلة

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا -
إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر -
«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا» -
تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب -
بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival -
بالصور.. ما هو يوم الأرض؟..تعرف على مظاهر الاحتفال به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط مُسجل بحوزته أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية في الفيوم

Google+ Print
ضبط مُسجل بحوزته أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية في الفيوم ضبط مُسجل بحوزته أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية في الفيوم

مصراوي Masrawy

ضبط قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

ضبطت مباحث الفيوم، اليوم الجمعة، أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية بحوزة مسجل خطر مقيم بإحد قرى مركز أبشواي، أعدت المضبوطات لتوزيعها على التجار قبيل شهر رمضان المقبل.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم, بشأن المتهم "م. أ. ع" 53 سنة (مسجل خطر)، مقيم بعزبة الشيخ رضوان التابعة لأبشواي، أكدت أن المذكور جمع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة لخطورتها على الحياة العامة، بغرض تداولها بين التجار قبيل فترة شهر رمضان.

أعد كمين أمني، أشرف عليه العميد حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائي، وألقي القبض على المتهم في نطاق قسم شرطة الشواشنة, أثناء قيادة السيارة رقم (6817 ف ب ج - نصف نقل ماركة شيفروليه).

كما ضُبطت بحوزة المتهم قرابة مليوني و500 ألف قطعة ألعاب نارية، وحرر بالمضبوطات المحضر اللازم، وأحيل المذكور إلى نيابة أبشواي للتحقيق.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"