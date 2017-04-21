أخبار عاجلة

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط -
اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب" -
العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط -
وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا" -
احتفالاً بذكرى "العقاد".. جامعة أسوان تنظم مؤتمرها الثقافي الأول غدًا -
إحباط محاولة سرقة مكتب بريد شبين القناطر -
«عديت سن الخمسين» ورفضت «أكتبلك تعهد».. 6 تصريحات مثيرة للجدل لـ«الديفا» -
تحذير ..لا ترتدي الأصفر في الصيف لهذا السبب -
بالصور.. نجوم الموضة والفن يتألقن بحفل cairoweddingfestival -
بالصور.. ما هو يوم الأرض؟..تعرف على مظاهر الاحتفال به -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ضبط لص حقائب السيدات في النزهة

Google+ Print
ضبط لص حقائب السيدات في النزهة ضبط لص حقائب السيدات في النزهة

مصراوي Masrawy

ضبط لص حقائب السيدات

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة حقيبة يد من طالبة بأسلوب الخطف بالنزهة.

وتبين أن المتهم "محمد. س"، 26 عاما، هارب من 5 أحكام بالحبس بقضايا (سرقة)، حيث أمكن ضبطه أثناء استقلاله دراجة بخارية عقب سرقته حقيبة يد طالبة تدعى "منة الله. م"، 23 عاما، طالبة ".

كما عثر بحوزته علي حقيبة يد أخرى، بداخلها مبلغ 60 جنيها وجهاز "تاب"، وأقر بسرقة الدراجة البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك .

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

مصرع فلاح وابنته صدمتهما مقطورة في العياط

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

اندلاع حريق بفيلا في أبو النمرس.. وزوجة مالكها: "ابنه السبب"

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

العثور على جثة سيدة موثقة اليدين والقدمين في مياه نهر النيل بالعياط

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"

وقفة احتجاجية لـ 30 "كومبارس" أمام مدينة الإنتاج الإعلامي: "عاوزين فلوسنا"