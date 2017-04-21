ضبط لص حقائب السيدات في النزهة

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بسرقة حقيبة يد من طالبة بأسلوب الخطف بالنزهة.

وتبين أن المتهم "محمد. س"، 26 عاما، هارب من 5 أحكام بالحبس بقضايا (سرقة)، حيث أمكن ضبطه أثناء استقلاله دراجة بخارية عقب سرقته حقيبة يد طالبة تدعى "منة الله. م"، 23 عاما، طالبة ".

كما عثر بحوزته علي حقيبة يد أخرى، بداخلها مبلغ 60 جنيها وجهاز "تاب"، وأقر بسرقة الدراجة البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك .

تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.