ضبط عصابة لسرقة السيارات والمحلات في السيدة زينب

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، والمحلات بأسلوب كسر القفل.

معلومات وردت لضباط وحدة مباحث السيدة زينب مفادها أن "محمود. ف"، 27 عاما، و"أحمد. ا"، ٣٠ عاما، و"رجب. م"، ٣٤ عاما، و"محمد. ع"، ٣٥ عاما، جميعهم عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات والمحلات.

وأمكن ضبطهم أثناء استقلالهم سيارة ماركة تويوتا حمراء اللون، مُبلغ بسرقتها، وبحوزتهم ٣ فرد خرطوش وطبنجة صوت وسلاح أبيض.

وأقر المتهمون بارتكابهم 23 حادث سرقة، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.