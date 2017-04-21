ضبط عاطل بحوزته أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية في الفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

ضبطت مباحث الفيوم، اليوم الجمعة، أكثر من مليوني قطعة ألعاب نارية بحوزة مسجل خطر مقيم بإحد قرى مركز أبشواي، أعدت المضبوطات لتوزيعها على التجار قبيل شهر رمضان المقبل.

وكانت معلومات وردت إلى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم, بشأن المتهم "م. أ. ع" 53 سنة (مسجل خطر)، مقيم بعزبة الشيخ رضوان التابعة لأبشواي، أكدت أن المذكور جمع كميات كبيرة من الألعاب النارية المحظورة لخطورتها على الحياة العامة، بغرض تداولها بين التجار قبيل فترة شهر رمضان.

أعد كمين أمني، أشرف عليه العميد حسام فوزى مدير إدارة البحث الجنائي، وألقي القبض على المتهم في نطاق قسم شرطة الشواشنة, أثناء قيادة السيارة رقم (6817 ف ب ج - نصف نقل ماركة شيفروليه).

كما ضُبطت بحوزة المتهم قرابة مليوني و500 ألف قطعة ألعاب نارية، وحرر بالمضبوطات المحضر اللازم، وأحيل المذكور إلى نيابة أبشواي للتحقيق.​