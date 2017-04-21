مرتضى منصور ردا على اتحاد الكرة: «انتظروا مفاجآت ستقضي عليكم»

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قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الأيام القادمة؛ يكشف خلاله عدة مفاجآت "ستقضي على اتحاد الكرة"، بحسب قوله.

وعلق "منصور" على بيان اتحاد الكرة، قائلًا "لا أهتم بالبيان لأنه مجلس منحل بحكم قضائي ومن الطبيعي ألا أعترف بالبيان".

وأكد رئيس النادي، رفضه الكاملة -لما وصفه- بنغمة تهديد الزمالك، مشددًا على تمسكه بالحصول على حق القلعة البيضاء مهما كلفه الأمر.

وأصدر اتحاد كرة القدم، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيا ردا على أزمة مباراة الزمالك والمقاصة، انتقد خلاله تصريحات مسؤولي الزمالك.