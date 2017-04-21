صور| محمود طاهر في جولة تفقدية لـ«أهلي مدينة نصر»

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كتب- أحمد سعيد و أحمد شحاتة

أجرى المهندس محمود طاهر،رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جولة تفقدية في فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، شملت ملاعب كرة اليد التي تم تجديدها مؤخرا، وملاعب كرة السلة والتراك الخاص بالمشي ومجمع حمام السباحة، والتطوير الذي شهدته غرف تغيير الملابس وصالة الجيم الجديدة بالنادي.

كما تفقد طاهر، ملاعب الأطفال التي تم تجديد أرضيتها بالكامل، وكذلك الألعاب الجديدة التي تم تركيبها في حدائق الأطفال.

ورافق طاهر، في جولته بفرع مدينة نصر، اللواء أسامة سامي، مدير الفرع، والعميد محمود حزين، مدير أمن الفرع.