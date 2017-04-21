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بالفيديو.. ما الذي تستطيع شراءه بدولار واحد في 10 دول بينها مصر؟

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بالفيديو.. ما الذي تستطيع شراءه بدولار واحد في 10 دول بينها مصر؟ بالفيديو.. ما الذي تستطيع شراءه بدولار واحد في 10 دول بينها مصر؟

مصراوي Masrawy

ما الذي تستطيع شراءه بدولار واحد في 10 دول بينها م

كتب - هشام عواض:

تختلف القيمة الشرائية للدولار من دولة للأخرى، ويرتبط هذا الأمر بتكلفة الإنتاج ومستوى الغلاء في البلد الذي تريد أن تدفع فيه دولارًا واحدًا لشراء ما تريده، أو بسعر السلعة المستوردة.

وفي بعض الدول يمكنك بدولار واحد فقط أن تشتري رغيف خبز أو وجبة افطار أو غداء، أو ربما فقط يكفي لشراء العلكة، بحسب موقع "BuzzFeed".

ونشر الموقع على موقع "اليوتيوب" يظهر ما يمكن شراؤه بدولار واحد في دول مختلف حول العالم، منها وفرنسا وماليزيا.

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