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مقتل 6 مسلحين فى عمليتين منفصلتين بالجزائر

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مقتل 6 مسلحين فى عمليتين منفصلتين بالجزائر مقتل 6 مسلحين فى عمليتين منفصلتين بالجزائر

قتل أربعة مسلحين فى عملية لجهاز الدرك الوطنى فى الجزائر، مساء أمس الجمعة، بالتوازى مع مقتل مسلحين اثنين قرب الحدود المشتركة مع تونس وليبيا.

وذكر الموقع الإلكترونى الإخبارى "كل شىء عن الجزائر" نقلاً عن مصادر أمنية محلية أن أربعة مسلحين قتلوا مساء أمس الجمعة فى عملية لوحدة من جهاز الدرك الوطنى بالقرب من بلدة سور الغزلان بولاية البويرة التى تقع على مسافة 120 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائرية.

وأوضح الموقع أن عناصر الدرك اشتبهت فى سيارة كان على متنها المسلحون الأربعة قبل أن يفتحوا النار باتجاهها عند قرية خليفات بمخرج بلدة سور الغزلان، مما أدى إلى اشتعال النار فيها وانفجارها، وهو ما تسبب فى تفحم جثث المسلحين الأربعة، وقد أصيب أحد عناصر الدرك فى العملية.

من جهة أخرى، أفادت صحيفة "الخبر" فى عددها الصادر اليوم السبت بأن مسلحين اثنين قتلا فى عملية مطاردة شاركت فيها مروحيات جزائرية، قرب الحدود المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن مروحية جزائرية دمرت سيارة دفع رباعى، ليلة الأربعاء إلى الخميس الماضى موضحة أن العملية أسفرت عن مقتل مسلحين اثنين.

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مصر 365