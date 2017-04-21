خادمة سودانية تسرق 5 آلاف جنيه من المخرجة ساندرا نشأت

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، خادمة سودانية الجنسية، لقيامها بسرقة مبالغ مالية من مسكن مخدومتها المخرجة، وأرسلت المبالغ المستولى عليها لأسرتها في دولة السودان.

تلقى قسم شرطة الأزبكية، بلاغًا من "ساندرا نشأت ليون بصال"، 47 سنة، مخرجة، ومقيمة 147 شارع رمسيس دائرة القسم " باكتشافها سرقة مبلغ مالي 50 ألف جنيه ، 5500 دولار أمريكي من داخل مسكنها ، واتهمت خادمتها " مارشلينا دانيال قاذة " سودانية الجنسية " 35 سنة ومقيمة شارع محمد نور الدين دائرة قسم شرطة البساتين، وأثبتت المعاينة سلامة جميع منافذ الشقة وصحة الواقعة.

وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها، وبمواجهتها بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيدتها، وأقرت بالاستيلاء على مبلغ مالي 5 آلاف جنيه فقط وأنها قامت بتحويله للعملة السودانية وأرسلته لأهليتها بدولة السودان.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.