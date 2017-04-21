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بالصور.. أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة "الفواخرية"

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مصراوي Masrawy

أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (1)أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (1)

أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (2)أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (2)

أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (3)أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (3)

أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (4)أهالي العريش يغلقون 3 ميادين احتجاجًا على خطف شيخ من قبيلة الفواخرية (4)

شمال سيناء - أشرف سويلم:

أغلق أهالي مدينة العريش بعض الميادين والشوراع الرئيسية في حي الفواخرية بدائرة قسم ثالث العريش، اليوم الجمعة، بالحجارة وإشعال النيران في إطارات السيارات، احتجاجًا على خطف عناصر من تنظيم "بيت المقدس" الشيخ محمود سهمود، بدعوى تعاونه مع الأمن خلال أعماله كمقاول بناء.

وقال شهود عيان من قبيلة الفواخرية، إن الأهالي أغلقوا ميادين الفالح والعتلاوي والنصر بحي الفواخرية بالعريش، وأغلقوا جميع الطريق المؤدية لهذه الميادين، اعتراضًا على خطف المقاول منذ شهر وثلاثة أسابيع.

وأكد شهود العيان أن المسلحين اقتادوا المقاول المخطوف ناحية منطقة "ابني بيتك" بالعريش، مشيرة إلى محاولة الأهالي استرجاعه من المسلحين إلا أنهم فشلوا في ذلك.

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