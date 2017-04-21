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هدوء في قرية الحرائق بأسيوط.. وأهالي: القرآن هزم ملوك الجن.. "صور"

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مصراوي Masrawy

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (1)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (1)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (2)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (2)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (3)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (3)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (4)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (4)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (5)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (5)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (6)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (6)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (7)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (7)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (8)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (8)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (9)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (9)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (10)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (10)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (11)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (11)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (12)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (12)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (13)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (13)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (14)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (14)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (15)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (15)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (16)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (16)

هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (17)هدوء في قرية الحرائق بأسيوط وأهالي القرآن هزم ملوك الجن (17)

أسيوط – أسامة صديق:

أرجع سكان عزبة الجمايلة بقرية العفادرة في أسيوط، سبب اشتعال الحرائق في منازلهم بشكل متكرر إلى ملوك ومردة الجن، ما دفعهم للاستعانة بمشايخ الرقية لتحصينها، الذين تمكنوا -حسب قولهم- من حل المشكلة التي استمرت أسبوعًا كاملًا، ليتحول المشهد من الحزن والفزع، إلى سعادة غامرة ملأت نفوس أهل القرية، والتي ظهرت في عودة الكثيرين إلى بيوتهم بعدما هجروها منذ أيام خشية من الحرائق.

وقال محمد سيد، أحد السكان: "الحياة عادت لطبيعتها ولم نشهد أي حريق داخل المنازل منذ ليلة أمس وحتي الآن، بعد أن كانت الحرائق تشتعل بشكل مستمر ومتفرق حتى لا نتمكن من إطفائها، وبعد الانتهاء من صلاة ظهر الجمعة اليوم، تم تشغيل القرآن في مكبرات الصوت بالمساجد، والحمد لله الأمور هدأت تمامًا".

أما "محمود.ف" راق بالقرآن الكريم أضاف: "تم حل المشكلة تمامًا، ومن خلال زيارتي للمنازل المتضررة، وقراءة آيات من القرآن الكريم ودعوة الله بأن يدفع عن الأهالي الضرر الذي لحق بهم، أخمدت النيران داخل المنازل بشكل نهائي، وقدمنا النصح لأصحاب المنازل بالتزام الصلاة وقرآة القرآن الكريم حتي لا تعود المضايقات التي تعرضوا لها، فوجود الجن حقيقة لا يمكن إنكارها، وطالما كان أهالي المنزل ملتزمون بالصلاة والقرآن فلن يتعرضوا لأذى".

كانت العزبة التابعة لمركز ساحل سليم بأسيوط، قد تعرضت على مدار الأيام الماضية لحرائق متعددة ومتفرقة التهمت حوالي 15 منزلًا، وأصابت الأهالي بحالة من الفزع والهلع، ولم تتمكن كل محاولات رجال الإطفاء في إخمادها.

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