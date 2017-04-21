مفتي الجمهورية للسيسي: "المسئولية ثقيلة أعانك الله عليها"

كتب ــ محمود مصطفى:

وجه الدكتور شوقي علام - مفتي الجمهورية – رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا "نحن ندرك أن المسئولية عظيمة والتركة ثقيلة فسر على بركة الله ودعاؤنا لك بأن يعينك الله سبحانه وتعالى على ما وليت فيه وأن يرزقك الصبر وأن يرزقك التوفيق في كل ما تقول وكل ما تفعل".

ووجه مفتي الجمهورية خلال لقائه بقناة "أون لايف" اليوم الجمعة، رسالة للبابا تواضروس والإخوة المسحيين قال فيها عزاؤنا لأنفسنا ولكم لأننا جميعًا مصريون ونحن في خندق واحد ولن يفرقنا أحد.

وقال المفتي للمصريين: "عليكم أن تدركوا أن وعيكم هو سبيل النجاح، فالمصريون أرسلوا للعالم بصفة عامة وللإرهابيين بصفة خاصة رسالة قوية أننا على قلب رجل واحد وهذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارًا وتماسكًا".

وقال مفتي الجمهورية إن الشعب المصري يثق في المؤسسات الدينية الرسمية وأدرك أن هذه المؤسسات بما لديها من خبرة طويلة ورصيد كبير وضخم قادرة على مواجهة الأفكار الإرهابية.