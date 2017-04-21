مجلة نور تطلق أغنية جديدة للأطفال بصوت مدحت صالح

القاهرة – مصراوي:

تستعد مجلة "نور" للطفل التابعة لرابطة خريجي الأزهر، لإطلاق أغنية "نور" من غناء الفنان مدحت صالح وألحان شريف نور.

والأغنية من كلمات "كوثر مصطفى"، التي كانت قد كتبت كلمات أغنية مسلسل الأطفال الشهير "بكار".

وتدور الأغنية حول حكايات الطفل" نور" بطل المجلة، وهو طفل مصري في العاشرة من عمره يعشق المغامرات، باحثا عن تاريخ العرب والمسلمين الذي أبهر أوروبا، يذهب إلى علماء المسلمين والعرب ويستفيد من تجاربهم وخبراتهم ويقوم بتوعية الأطفال وحثهم على أهمية العلم والقراءة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد أعلن دعمه لمجلة الأطفال "نور" خلال مداخلة هاتفية بأحد برامج التوك شو.

وتستهدف المجلة التواصل مع الأطفال بجذبهم للمادة العلمية، لتعريفهم بتاريخ الأزهر الشريف ودوره في نشر الفكر الوسطي للإسلام، وتنقية عقولهم من الأفكار المتشددة، وغرس قيم الانتماء للوطن في نفوسهم، وتعزيز المنهج العلمي لديهم.​