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مورينيو: مانشستر يونايتد في ورطة.. ونحتاج لكل اللاعبين

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مورينيو: مانشستر يونايتد في ورطة.. ونحتاج لكل اللاعبين مورينيو: مانشستر يونايتد في ورطة.. ونحتاج لكل اللاعبين

التحرير

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أكد البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أن النادي يمر بورطة ويحتاج لجميع اللاعبين.

وقال جوزيه مورينيو "لعب بايلي 6 مباريات على التوالي، حوالي 540 دقيقة متتالية، وخسرنا روخو ولا نملك جونز أو سمولنج للإصابة أيضًا".

وأضاف: "نحن في ورطة فقد خسرنا زلاتان أيضًا، ولكن لدينا خيارات هجومية في الفريق عاد روني ولننتظر ونرى إن كان ماتا سيعود قبل نهاية الموسم".

وأضاف المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد "سيلعب هيريرا أمام بيرنلي، لأنه لم يشارك أمام أندرلخت بسبب وجود بطاقة صفراء في رصيده وكان سيغيب عن نصف النهائي لو حصل على أخرى".

وتابع المدرب البرتغالي قائلآ "هيريرا منتعش بدنيًا للمشاركة أمام بيرنلي، وكذلك أشلي يونج لكن البقية ليسوا في حالة انتعاش بدني قبل مباراة بيرنلي، نحن نحتاج جميع اللاعبين الآن".

وكان قد تأهل مانشستر يونايتد إلأى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بفوزه على أندرلخت البلجيكي بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أولد ترافورد، مستفيدًا من تعادله ذهابًا بهدف لكل منهما في بلجيكا، ليواجه سيلتا فيجو الإسباني.

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التحرير

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