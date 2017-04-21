جوارديولا: مستعدون لمواجهة آرسنال بأفضل شكل

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أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، أهمية مباراة أرسنال التي ستقام الأحد المقبل، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النصف نهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال جوارديولا، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة "ملعب ويمبلي جزء مهم في حياتي، إنه لأمر خاص بالنسبة لي العودة هناك، ومباراة آرسنال الأهم مع مانشستر سيتي، كذلك كانت مباراة موناكو، لكننا مستعدين للمواجهة بأفضل شكل".

وأضاف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي "أنا سعيد جداً، هناك تغيرات منها صعود وهبوط ولكنه شرف بالنسبة لي، الفوز بالألقاب مهم بالنسبة لجميع الأندية، يعطيك الثقة بالنفس للمنافسة دائماً، واللاعبين لا يعرفون مدى مستواهم، الفوز بالألقاب جيد، الأمور تصبح أسهل فيما بعد".

وبخصوص عودة مهاجمه البرازيلي جابرييل خيسوس وجاهزية ستونز، قال "جابرييل خيسوس عاد، نحن سعداء للغاية، سنسافر جميعا إلى ويمبلي، وهناك سنقرر من الذي سيلعب للفريق، يجب أن نقول أنه كان من الممكن ان يذهب لأي فريق في أوروبا لكنه اختار أن يأتي إلى هنا، لا يمكن أن ننسى ذلك، أتمنى أن يساعدنا قبل نهاية الموسم، لكن ستونز غير جاهز، لديه مشكلة عضلية، لن يشارك أمام آرسنال، ربما يكون جاهز لمواجهة اليونايتد".

واختتم الإسباني بيب جوارديولا قائلآ "الفريق رائع جداً، وأنا فخور للغاية بما قدمناه، لقد تخطينا اللحظات السيئة".