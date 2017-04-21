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بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء

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مصراوي Masrawy

افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديديافتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي

افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (2)افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (2)

افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (4)افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (4)

افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (5)افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (5)

افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (6)افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (6)

افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (3)افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي (3)

شرم الشيخ - أحمد السيد:

افتتح اللواء محمود عيسى، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء أحمد أبو عقيل، نائب مدير أمن جنوب سيناء، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد العميد ياسر محمد منير الحديدي، الذي راح ضحية انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة أمنية بشارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، في مارس الماضي.

حضر الافتتاح من أسرة الشهيد، زوجته ونجلته وشقيقه ووالد زوجته وأقيم المسجد داخل حرم مديرية أمن جنوب سيناء بطور سيناء.

يشار إلى أن العميد ياسر الحديدي، كان رئيسًا لمباحث مدينة دهب، في عام 2008، وترقى حتى وصل إلى مفتش للأمن العام قبل استشهاده وكان يلقب بـ"العمدة" لحرصه الدائم على إنهاء الخلافات بين الأهالي بمنطقة دهب بصورة ودية، دون التدخل بمحاضر رسمية. وأجمع أهالي مدينة دهب على أن الشهيد كان نموذجًا مشرفًا لضابط الشرطة، وللمثالية والاحترام وخدمة الجميع.

حضر الافتتاح اللواء نادر عشماوى السكرتير العام المساعد، وفوزي همام رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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