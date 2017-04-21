برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة

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وصف النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب، زيارة وزير الدفاع الأمريكي الجنرال، جيمس ماتيس إلى مصر في إطار زيارته الحالية للمنطقة بـ «الهامة»، موضحا أن مصر في عهد الرئيس السيسي أصبحت «تحظى بتقدير عالمي بالغ ، بعدما أعاد لها مكانتها ونفوذها الإقليمي».

وأضاف في بيان اليوم، الجمعة، أن زيارة ماتيس للقاهرة تنطوي على العديد من الرسائل «في مقدمتها المكانة الكبيرة التي تتمتع بها مصر في الوجدان الأمريكي الآن وداخل الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وأهدافها، وأيضا حالة التفاهم الإيجابية الراهنة بين واشنطن والقاهرة».

وأوضح أن زيارة ماتيس لها أهمية استراتيجية، خصوصا أن هناك ملفات مشتعلة بالمنطقة تحتاج الى رؤى أمنية واستراتيجية خاصة مثل الحرب على الإرهاب ومواجهة الاضطرابات في اليمن والعراق وسوريا وغيرهم.