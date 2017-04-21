برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية

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قال النائب محمد ماهر حامد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن لقاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان، أمس، كان للإطلاع على جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب.

وأوضح في بيان، اليوم، الجمعة، أنه طالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية التي يتعرض لها الوطن، مضيفا أن اللقاء ناقش الهجمات الإرهابية الأخيرة وجهود الشرطة في القبض على مرتكبي هذه الحوادث والجهود المبذولة لإحباط المخططات الإرهابية التي تغذيها بعض الدول.

كانت وفدا من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، زار وزارة الداخلية أمس، والتقى مع الوزير مجدي عبد الغفار وعدد من قيادات الوزارة.