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رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

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رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية رئيس لجنة الإسكان: الجهود الحالية في مجال البترول لها نتائج إيجابية

التحرير

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أشاد النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بجهود وزارة البترول المكثفة لتطوير وتحديث قطاع البترول والثروة المعدنية، والبدء باتخاذ خطوات تنفيذية لتحسين كفاءة الآداء في مختلف أنشطة القطاع وتطوير عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، بهدف رفع إنتاجية الحقول والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال في بيان، اليوم، الجمعة، أن الجهود الحالية في مجال البترول والغاز، ستكون لها انعكاساتها الإيجابية في المستقبل، كما أنها تعزز الرغبة المصرية في تحقيق اكتفاء ذاتي من البترول والغاز باعتبار الطاقة هي الوقود اللازم للتنمية.

وأشار إلى أن ضخ واجتذاب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية في مجال البترول، يفتح آفاق واسعة لتوفير الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وتوفير فرص العمل، كما أن متابعة الرئيس لهذا الملف شخصيا ستؤدي لنقلة كبيرة فيه.

كان وزير البترول طارق الملا، قال أمس، إنه من المخطط حفر حوالى 230 بئراً استكشافية بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 2 مليار دولار حتى نهاية عام 2018، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الاستفادة من كوادرها البشرية على النحو الأمثل بما يواكب آخر التطورات العالمية في هذا المجال ويعزز من قوة الدفع في تنمية ثروات البترولية والمعدنية.

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التحرير

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