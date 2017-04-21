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الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

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الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي الأحد.. ندوة لـ«البرلمان العربي» عن التكامل الاقتصادي

التحرير

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يعقد البرلمان العربي، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، ندوة عن التكامل الاقتصادي العربي، بعنوان "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، الأحد المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

وتناقش الندوة الآليات التشريعية، من خلال استعراض المنظومة الاقتصادية العربية، في إطار جامعة الدول العربية ومعوقات تنفيذها، وتقديم المقترحات والرؤى العملية لتسريع وتيرة تحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال خطوات تنفيذية، والبناء على الخبرات والتجارب الدولية في هذا المجال لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وتهدف الندوة للوصول إلى حلول عملية للاستفادة من الخبرات العربية، لوضع التصورات المختلفة لتنويع الهياكل الاقتصادية العربية، وإعطاء دفعة قوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود على المستوى الوطني والعربي.

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التحرير

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