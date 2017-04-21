زوجة الشهيد ياسر الحديدي: «كان نعم الزوج والأخ والصديق»

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"كان نعم الزوج والأخ والصديق"، بهذه الكلمات نعت بسنت عصفور، زوجها الشهيد اللواء ياسر الحديدي، مؤكدة أنها ليست حزينة "ده بطل، إن شاء الله في جنة الخلد"، مطالبة المسؤولين بالثأر والقصاص من الإرهابيين.

وقالت عليا ياسر الحديدي، ابنة الشهيد، إنها تفتخر بوالدها الذي ضحى بحياته من أجل حماية المواطنين، مطالبة الجهات الأمنية بالقضاء على الإرهاب.

جاء ذلك خلال افتتاح مسجد الشهيد ياسر الحديدي داخل مديرية أمن جنوب سيناء بمدينة الطور بحضور اللواء محمود عيسى، السكرتير العام للمحافظة، وحكمدار جنوب سيناء اللواء أحمد أبو عقيل.

وفي 8 مارس الماضي، استشهد العقيد ياسر محمد الحديدي، من قوة قطاع مصلحة الأمن العام بجنوب سيناء، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة بشارع أسيوط بدائرة قسم ثالث العريش.