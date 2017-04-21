«شيري» تطرح نسخة جديدة من «تيجو»

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أعلنت شركة "شيري" الصينية المتخصصة في مجال صناعة السيارات، أنها ستكشف عن نسخة جديد من سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV” الشهيرة "تيجو" خلال معرض شانجهاي الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "نيوز أطلس"، فإن الشركة الصينية، التي تعد واحدة من أقدم مصنعي السيارات في بلادها، ستكشف عن مفهوم اختباري يميل بشكل واضح إلى النسق الرياضي من "تيجو".

وأوضحت الشركة الصينية أنها ستعكف على استغلال المفهوم لتقديم تقنيات حديثة للغاية تمثل رؤيتها لمستقبل سيارات الدفع الرباعي بالعالم.

ويقام معرض شانجهاي الدولي للسيارات في الوقت الحالي، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واضح، نظرًا لما يحمله المحفل دولي من أهمية في عالم صناعة السيارات، كونه واحد ضمن أفضل 5 معارض دولية بهذا المجال.