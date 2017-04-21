مديرية آثار قنا: 1350 سائحًا زاروا معبد دندرة في أسبوع

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أفادت مديرية آثار قنا، اليوم الجمعة، أن معبد دندرة الفرعوني بغرب المحافظة شهد استقبال 1350 زائرًا وسائحًا من مختلف الجنسيات خلال الأسبوع الماضي.

وأشار عبدالحكيم الصغير -مدير معبد دندرة - في تصريحات صحفية، إلى أن أكثر الجنسيات التي تقبل على زيارة دندرة هي "الروسية والألمانية والأمريكية".

وذكر أن معبد دندرة الفرعوني يتميز بطراز فريد في البناء "مسقوف" وبه سراديب عليها رسوم مازالت تحتفظ بألوانها الزاهية.

وفي سياق آخر تعزز شرطة السياحة والآثار بالتنسيق مع الأمن العام من إجراءاتها بمنطقة غرب قنا وبمداخل طرق معبد دندرة لتأمين الأفواج السياحية التي تزور المنطقة.