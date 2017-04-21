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بالصور.. السيطرة على حريق مخزن أخشاب الشرقية

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مصراوي Masrawy

السيطرة على حريق مخزن أخشابالسيطرة على حريق مخزن أخشاب

السيطرة على حريق مخزن أخشاب (2)السيطرة على حريق مخزن أخشاب (2)

السيطرة على حريق مخزن أخشاب (3)السيطرة على حريق مخزن أخشاب (3)

السيطرة على حريق مخزن أخشاب (4)السيطرة على حريق مخزن أخشاب (4)

السيطرة على حريق مخزن أخشاب (5)السيطرة على حريق مخزن أخشاب (5)

الشرقية – فاطمة الديب:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة العميد أحمد الشوادفي، منذ قليل، على حريق شب بمخزن أخشاب بناحية "الشيخة حمدة" بمدينة القُرين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب بناحية "الشيخة حمدة" بمدينة القرين.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت من السيطرة على النيران، وجار حصر التلفيات، ومعرفة أسباب الحريق.

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