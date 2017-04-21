وزير التعليم العالي يوجه بإعادة هيكلة معهد إعداد القادة بحلوان

مصراوي Masrawy

كتب- محمد قاسم:

زار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لمعهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، برفقة أعضاء من مركز الاستشارات الهندسية، ولفيف من الخبراء فى الأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء مجلس النواب عن حلوان.

وأطلع الوزير خلال هذه الزيارة على تفاصيل وضع المعهد، وملف كامل عن الانشطة الطلابية وتطويرها .

وأكد عبد الغفار في بيان اليوم الجمعة، أن المعهد يلعب دورا هاما في اعداد القيادات الطلابية من خلال اللقاءات الحوارية وإتاحة الفرصة لمقابلة كبار المسؤلين بالدولة.

وأشار عبد الغفار إلى ضرورة الاهتمام بالبنية التحتية للمعهد، وأن المعهد فى حاجة لإعادة هيكلة، مطالبا بسرعة تكليف الادارات الهندسية المعنية للانتهاء من أعمال الصيانة المختلفة بالمعهد، وكذا سرعة تقديم مقايسات نوعية متخصصة لكل الأنشطة(الاهتمام بأماكن الاقامة للطلبة والطالبات)، وإحلال وتجديد صالة الطعام ومكان إعداد الوجبات بما يليق بطلاب الجامعات، ومقايسات متكاملة عن احتياجات المعهد .

وشدد الوزير على ضرورة مخاطبة رؤساء الجامعات لتكليف فرق متخصصة من الجامعات لإعادة هيكلة البرجولات الخاصة بكل جامعة والعمل علي تجهيزها وتجميلها لعقد ورش العمل واللقاءات الطلابية مع رواد الافواج.

كما وجه وزير التعليم العالى والبحث العلمى بمخاطبة المهندس محافظ القاهرة لتوجيه حي حلوان للتعاون في ازالة أسباب الشكوي من المياة والكهرياء وازالة المخلفات واستخدام المعدات الثقيلة في تسوية بعض المناطق واعادة زراعتها، ووضع قائمة بالمشروعات المختلفة وتكلفتها لسرعة عرضها، وكذا دعوة رجال الأعمال للمساهمة في تطوير المعهد مثل إعادة تشغيل حمام السباحة والملاعب المختلفة وصالة المحاضرات وتزويدها بجميع الامكانات الحديثة

وأكد الوزير علي اهتمامه البالغ بالمسطحات الخضراء والاهتمام بالمزروعات، مشيرًا إلى سرعة مخاطبة الإدارات البيطرية للمساعدة في التخلص من الكلاب الضالة والتي انتشرت نظرا للفراغات الموجودة في أسوار المعهد وأيضا سرعة رفع مخلفات الاشجار والبناء للعمل علي تطهير الموقع من جميع أنواع الحشرات.

كما شدد وزير التعليم العالي، على سرعة العمل علي تطوير برامج المعهد المشتركة لتكون في حيز التنفيذ مع بداية الاجازة الصيفية.