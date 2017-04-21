ارتفاع حصيلة تفجير سانت بطرسبرج إلى 16 بعد وفاة امرأة في المستشفى

موسكو- (د ب أ):

ارتفعت حصيلة القتلى جراء التفجير الذي وقع في مترو في سانت بطرسبرج، قبل ثلاثة أسابيع بوفاة امرأة كانت مصابة في المستشفى اليوم الجمعة، لتصبح الحصيلة 16 قتيلا.

وقالت نائبة حاكم سانت بطرسبرج، آنا ميتايانينا، في تغريدة إن المرأة البالغة 57 عاما توفيت في المستشفى الساعة 6 صباحا (0400 بتوقيت جرينتش).

ويعتبر التفجير الذي وقع في مترو في وسط سانت بطرسبرج في الثالث من أبريل الهجوم الإرهابي الأكثر دموية في ثاني أكبر مدينة بروسيا.

تعتقد السلطات أن الهجوم كان بتحريض من المتشددين الإسلاميين ونفذه مفجر انتحاري وهو رجل من عرقية من وسط آسيا ويحمل الجنسية الروسية ويدعى أكبرزون جاليلوف- 22 عاما.

واحتجزت السلطات في ضاحية موسكو أوائل الأسبوع الجاري رجلا من وسط آسيا يشتبه أنه خطط الهجوم. وقالت وسائل الإعلام الروسية الرسمية إن المشتبه فيه يدعى أبرور أزيموف،27 عاما، واعترف بتنفيذ الجريمة.

وجرى احتجاز عدة رجال اخرين من وسط أسيا للاشتباه في تورطهم.