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الداخلية تستحدث سيارات "فان" مزودة بحجز وكاميرات متطورة(صور)

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مصراوي Masrawy

الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (1)الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (1)

الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (2)الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (2)

الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (3)الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (3)

الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (4)الداخلية تستحدث سيارات فان مزودة بحجز وكاميرات (4)

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

استحدثت وزارة الداخلية، خدمة سيارات "فان"، وقامت بتوزيع عدد منها على بعض مديريات الأمن، لتُستخدم كحجز متنقل للمتهمين، والمشاركة في أعمال الدوريات الأمنية والبحث الجنائي.

والسيارة الجديدة مجهزة بغرفة احتجاز متطورة، تسع 6 أفراد من المشتبه فيهم، ومزودة بأحدث الوسائل والمعدات التكنولوجية ووسائل الاتصال والربط، ومدعمة بمنظومة كاميرات متطورة (CCTV) و(ANPR) لرصد الحالة الأمنية وتوثيقها على الطرق والمحاور الرئيسية، وتحديد أرقام السيارات والتعرف على اللوحات المطلوب ضبطها، إضافة إلى جهاز (SCOUT-APP) الذي يتعامل مع منظومة الكاميرات المشار إليها، وبه خاصية تحديد مواقع السيارات، والبرامج المخصصة لأعمال البحث الجنائي، والمجهزة بمنظومة لنقل البيانات من المركبة للحسابات الإلكترونية الموجودة بالأقسام التابعة لها لاسلكيًا، وربطها بغرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام

وأوضحت الوزارة - في بيان لها حصل مصراوي على نسخة منه- أنه تم دعم السيارات بالعناصر الشرطية المدربة على كيفية استخدام السيارة والتكنولوجيا الموجودة بها، وطرق التعامل مع المواقف الطارئة.

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