أخبار عاجلة

8 الصبح - د/ كجدى بدران كيف تقوى جهاز المناعة لدى طفلك وتكتشف نقص المناعة ؟ -
العين الثالثة: محمود حسن تريزيجيه .. مسيرته الكروية منذ طفولته وحتى الآن -
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية -
هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟ -
بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء -
8 الصبح - حلقة عن الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وأزمة نادي الزمالك - حلقة الجمعة 21-4-2017 -
العين الثالثة - ك. خالد عيد: عبدالله السعيد لاعب كبير ومتميز ومن أفضل لاعبي الدوري هذا الموسم -
العين الثالثة: تحليل مباراة الزمالك وطلائع الجيش من خلال جهاز البييرو -
برلماني: زيارة ماتيس للقاهرة هامة -
برلماني يطالب بزيادة تسليح قوات الشرطة لمواجهة الهجمات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

تأجيل اجتماع "الوطنية للصحافة" إلى الإثنين لـ"انشغال الأعضاء"

Google+ Print
تأجيل اجتماع "الوطنية للصحافة" إلى الإثنين لـ"انشغال الأعضاء" تأجيل اجتماع "الوطنية للصحافة" إلى الإثنين لـ"انشغال الأعضاء"

مصراوي Masrawy

محمد الهواري عضو الهيئة الوطنية للصحافة

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم تأجيل اجتماع الهيئة والذي كان مقررًا عقده لانشغال بعض الأعضاء، على أن يُعقد يوم الإثنين المقبل.

وأضاف الهواري لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الهيئة ستستكمل في اجتماعها وضع المعايير التي يتم بناءً عليها اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف، وضع لائحة الهيئة، ومناقشة قانون الصحافة والإعلام الذي أرسله مجلس النواب إلى الهيئة.

وتابع أنه تم خلال الاجتماع الماضي تشكيل لجنتين فقط وهما اللجنة الإدارية ولجنة الشكاوى، وسيتم تشكيل باقي اللجان خلال الاجتماع.​

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

أستاذ فقه مقارن: الهجوم على الأزهر طمس للهوية المصرية

هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟

هل تصبح مريم شريف نجمة سياسية في باكستان؟

بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء

بالصور.. افتتاح مسجد الشهيد "ياسر الحديدي" بطور سيناء

بالصور.. حكاية "عم ممدوح".. ساقي رواد مساجد الأولياء بماء الأعشاب

بالصور.. حكاية "عم ممدوح".. ساقي رواد مساجد الأولياء بماء الأعشاب