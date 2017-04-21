تأجيل اجتماع "الوطنية للصحافة" إلى الإثنين لـ"انشغال الأعضاء"

كتبت - هاجر حسني:

قال محمد الهواري، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، إنه تم تأجيل اجتماع الهيئة والذي كان مقررًا عقده لانشغال بعض الأعضاء، على أن يُعقد يوم الإثنين المقبل.

وأضاف الهواري لمصراوي، اليوم الجمعة، أن الهيئة ستستكمل في اجتماعها وضع المعايير التي يتم بناءً عليها اختيار رؤساء مجالس إدارات الصحف، وضع لائحة الهيئة، ومناقشة قانون الصحافة والإعلام الذي أرسله مجلس النواب إلى الهيئة.

وتابع أنه تم خلال الاجتماع الماضي تشكيل لجنتين فقط وهما اللجنة الإدارية ولجنة الشكاوى، وسيتم تشكيل باقي اللجان خلال الاجتماع.​