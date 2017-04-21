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منظمة "كير" الإغاثية: اليمن على أعتاب كارثة مجاعة

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منظمة "كير" الإغاثية: اليمن على أعتاب كارثة مجاعة منظمة "كير" الإغاثية: اليمن على أعتاب كارثة مجاعة

مصراوي Masrawy

اليمن على أعتاب كارثة مجاعة

برلين- (د ب أ):
دعت منظمة "كير" الدولية الإغاثية المجتمع الدولي إلى زيادة جهوده في مكافحة أزمة المجاعة في اليمن.
وقبل مؤتمر المانحين من أجل اليمن المقرر عقده، يوم الثلاثاء المقبل في جنيف، حذرت المنظمة من انهيار البنية التحتية المدنية لليمن، موضحة أن هناك نحو 19 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات عقب عامين على بدء الحرب.
وقال منسق شؤون المساعدات العاجلة في المنظمة مارتن ميليوس، الذي قام مؤخرا بزيارة للمنطقة: "يتعين على المجتمع الدولي الآن التصرف، وإلا ستنزلق البلاد إلى كارثة مجاعة".
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن هناك حاجة إلى ملياري يورو لمواجهة المجاعة في اليمن.
ومن المقرر عقد مؤتمر دولي في جنيف يوم الثلاثاء المقبل لجمع تبرعات مالية لتوفير مساعدات إنسانية لليمن.
وبحسب بيانات منظمة "كير"، فإن أكثر من 50% من كافة المراكز الصحية في اليمن لم تعد صالحة للعمل أو دُمرت بالكامل.
وذكرت المنظمة أن نحو 14 مليون شخص لا يستطيعون الوصول إلى الإمدادات الصحية الضرورية للحياة هناك، مضيفة أن الكوليرا انتشرت في البلاد.
ورحبت المنظمة بـ"التعهدات السخية للحكومة الألمانية"، مشيرة إلى أن ألمانيا ثالث أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية في اليمن.

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مصراوي Masrawy

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