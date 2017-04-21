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تقارير: سقوط قتلى بين الجنود الأتراك والمسلحين الأكراد

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تقارير: سقوط قتلى بين الجنود الأتراك والمسلحين الأكراد تقارير: سقوط قتلى بين الجنود الأتراك والمسلحين الأكراد

مصراوي Masrawy

اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

اسطنبول- (د ب أ):

ذكرت قناة (تي آر تي) التركية، اليوم الجمعة، أن عنصرين من قوات الأمن التركية قتلا وأصيب اثنان آخرين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني المحظور في محافظة شرناق المضطربة جنوب شرقي البلاد.

ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأناضول للأنباء أنه جرى " تحييد " 45 من أعضاء حزب العمال الكردستاني مطلع الأسبوع الماضي. وقال التقرير إن خمسة جنود قتلوا الأسبوع الجاري.

تجدد القتال بين حزب العمال الكردستاني المسلح والحكومة التركية في يوليو 2015 بعد انهيار محادثات السلام، لتنهي هدنة استمرت عامين. ومن حينها، قتل الآلاف.

واستبعدت استئناف المحادثات مع الحزب الذي تراه منظمة إرهابية.

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