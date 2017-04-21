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طالبان تشن هجومًا على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان

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طالبان تشن هجومًا على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان طالبان تشن هجومًا على قاعدة عسكرية شمال أفغانستان

مصراوي Masrawy

عناصر من حركة طالبان

كابول- (د ب أ):

ذكر مسؤول أفغاني أن مسلحي حركة طالبان شنوا هجوما بسيارة مفخخة على قاعدة تابعة للجيش الأفغاني في إقليم بلخ شمال البلاد اليوم الجمعة.

وقال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية إن عددا من المسلحين دخلوا بعد ذلك إلى القاعدة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مدينة مزار الشريف عاصمة إقليم بلخ "ويقاتلون القوات الأفغانية داخل القاعدة".

ولم يتضح عدد المسلحين الذين دخلوا المجمع ولم يقدم المسؤولون أي تفاصيل حول الضحايا.

وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان، إنه تم تفجير قنبلة ضخمة عند البوابة الأمامية للقاعدة العسكري، ومازال القتال مستمرا.

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مصراوي Masrawy

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