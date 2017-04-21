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إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بحلوان

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إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بحلوان إصابة 3 أشخاص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بحلوان

مصراوي Masrawy

انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة - ارشيفية

كتب - فتحي عمر:

قال اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، إن انفجار أسطوانة "بوتاجاز" بمنقطة حلوان، مما أسفر عن اندلاع حريق بشقة وإصابة ثلاثة أشخاص.

وأضاف المصدر، -الذي فضل عدم ذكر اسمه لمصراوي- اليوم الجمعة، أن فور تلقي إدارة الحماية المدنية بالبلاغ تم الدفع بعدد 8 سيارات إطفاء لإخماد النيران والسيطرة على الحريق، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما يحاول رجال الحماية المدنية محاصرة النيران لمنع خطر امتداد ألسنة النيران للأماكن المجاورة، وإخلاء العقار من السكان.

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مصراوي Masrawy

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