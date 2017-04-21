"قنا ضد الإرهاب" في مؤتمر طلابي بجامعة جنوب الوادي

قنا - عبد الرحمن القرشي:

أعلنت جامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا، تنظيم مؤتمر طلابي بالتنسيق مع قبائل العرب والأشراف والهوارة بعنوان "قنا ضد الإرهاب"؛ لإعلان رفض أهالي قنا للعنف والتطرف والتبرؤ من المنفذين والمخططين للتفجيرات الإرهابية في طنطا والإسكندرية، وذلك يوم السبت 13 مايو المقبل.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت في بيان لها اتهام 16 شخصًا من مراكز متفرقة من محافظة قنا بالانتماء لخلية إرهابية تكفيرية نفذت وخططت للتفجيرات الإرهابية بكنيستي مارجرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين.