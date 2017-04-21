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بالصور.. ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا

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مصراوي Masrawy

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (1)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (1)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (2)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (2)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (3)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (3)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (4)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (4)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (5)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (5)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (6)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (6)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (7)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (7)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (8)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (8)

ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (9)ميناء بورسعيد يستقبل 770 سائحًا (9)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، اليوم الجمعة، الباخرة السياحية الباهامية "silver WHisper"، وعلى متنها 435 سائحًا و305 ضباط وأطقم بحارة من مختلف الجنسيات.

وأعلنت موانىء بورسعيد التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن الميناء السياحى يشهد نشاطًا خلال الأيام المقبلة في حركة السياحة، مشيرة إلى أنه من المتظر صعود الركاب للباخرة في اليوم نفسه، ومغادرة الميناء متجهة إلى الإسكندرية.

وأكدت موانئ بورسعيد أن الربان حسين الشاذلى، مدير عام ميناء غرب بورسعيد أنهى جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السائحين من وإلى الميناء في سهولة ويسر.

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