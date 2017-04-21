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زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

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زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال" زوجة الأبنودي تكشف لمصراوي موعد انطلاق "موقع الخال"

مصراوي Masrawy

نهال كمال زوجة الأبنودي

كتبت-نسمة فرج:

كشفت نهال كمال، أرملة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، عن موعد حفل إطلاق الموقع الخاصة بأعماله الشعرية، والذي من المقرر أن يكون 23 أبريل الجاري بالمجلس الأعلى للثقافة.

يُذكر أن الهيئة العامة للكتاب، طبعت دواوين الشاعر، مرفق معها "أسطوانة" بصوت الأبنودي وذلك خلال معرض الكتاب في دورته الـ 48.

كما صرحت أرملة "الخال" أنها ستسافر إلى لندن، للمشاركة في أمسية ثقافية تقيمها السفارة المصرية في لندن إحياءً لذكرى وفاة الشاعر.

وتابعت "ستُقام احتفالية كبيرة في قصر ثقافة الإسماعيلية لإحياء ذكرى وفاته".

وأضافت كمال في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، من بين الحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، وهيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من الشخصيات الهامة من رموز الفن والأدب.

الأبنودي، من مواليد عام 1938 في قرية أبنود بمحافظة قنا بصعيد ، عاش في أسرة متواضعة، وأبدى منذ صغره اهتماما بالشعر، وبدأ كتاباته الشعرية باللهجة العامية، ثم حصل على شهادة جامعية باللغة العربية من كلية الآداب في القاهرة.​

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