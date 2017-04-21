«أبو الغيط» يشارك في الاحتفال بـ«يوم جامعة الدول العربية»

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يشـارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، غدا السبت، في الفاعليات التي تنظمها كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، للاحتفال بيوم جامعة الدول العربية بمناسبة مرور 72 عاما على إنشائها.

وقال الدكتور قدري إسماعيل، عميد الكلية، إن الاحتفالية ستتضمن قيام الطلاب بتقديم نموذج المحاكاة المتكامل لجامعة الدول العربية؛ لعرض المشروع العربي للجامعة، وقيامهم بعمل محاكاة لمجلس الجامعة لمناقشة المشروع العربي المقدم باسم جامعة الإسكندرية ضمن النموذج المتكامل الذي ترعاه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجلسة حوارية مفتوحة مع الطلاب يتحدث فيها محمد العرابي، وزير الخارجية السابق.