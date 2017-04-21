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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

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الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة

التحرير

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قال الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة العظمى اليوم الجمعة، بالقاهرة سجلت 37 درجة مئوية، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة منذ يوم أمس الخميس، جراء موجة حر تشهدها من ضمن موجات الحرارة المعتادة بفصل الربيع.

وأضاف عبدالعال في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن اليوم، هو ذروة موجة ارتفاع درجات، وستشهد انخفاض غدًا السبت، بمتوسط درجة أو درجتين لتسجل العظمى ما بين 35 و36 درجة مئوية، على أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض كما كانت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لتسجل العظمى ما بين 27 و28 درجة مئوية الأحد المقبل.

وأفاد رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأنه متوقع سقوط الأمطار الخفيفة يوم الأحد على السواحل الشمالية فقط، على أن يشهد يوم الإثنين المقبل استقرار تام من حيث عدم سقوط الأمطار على جميع أنحاء البلاد، وعن الموعد المحدد للدخول في فصل الصيف في ظل تقلبات درجات الحرارة في الأونة الحالية، فأكد أنه ينصح الجميع بأن يحملون "الجواكيت الخفيفة" معهم، لاسيما في ساعات المساء وساعات منتصف الليل المتأخرة.

كما شدد عبدالعال على ضرورة توخي المواطنين الحذر في ساعات المساء، حتى حلول منتصف شهر مايو المقبل، حيث هذا هو الموعد الرسمي لفصل الصيف بالعام الجاري، ويمكن للمواطنين في حينه ارتداء الملابس الصيفية نهارًا ومساءًا.

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