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الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشارد بريندلي

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الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشارد بريندلي الزمالك يكشف حقيقة التفاوض مع ريتشارد بريندلي

التحرير

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كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن حقيقة التفاوض مع الإنجليزي ريتشارد بريندلي لاعب فريق كوليشيستر يونايتد الذي يشارك في الدرجة الثانية بإنجلترا، مؤكدا أن اللاعب خارج حسابات النادي الآبيض. 

وأضاف المصدر أن أبرز المشاكل هي عدم امتلاك اللاعب الجنسية المصرية، حيث أن أصوله تنحدر لمصر بسبب الجد من ناحية الأم ولكنه لا يمتلك جواز سفر مصري وبالتالي لا يمكن التفكير في ضمه حيث سيتم استغراق وقت طويل لاتمام الإجراءات. 

واختتم المصدر أن الجهاز الفني لا يعرف أي معلومات عن اللاعب، وبالتالي من الصعب تقييمه بالإضافة لعدم الحاجة حتى الآن لمدافع أيمن.

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التحرير

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