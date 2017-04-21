الأهلي يتوعد المتمردين بعقوبات شديدة

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الفترة القادمة غاية في الأهمية، وتحتاج إلى التزام وتركيز الجميع، مؤكدا أن الفريق أمامه مسئوليات كبيرة سواء في الدوري المحلي الذي دخل في مرحلة الحسم، أو في دوري الأبطال عند انطلاق مباريات دور المجموعات منتصف الشهر القادم.

وأضاف عبد الحفيظ أن جميع عناصر الفريق مطالبون في المرحة الصعبة القادمة بضرورة تفضيل مصلحة الأهلي على أي مصلحة شخصية، مؤكدًا أن أي خروج على النص سيواجه بمنتهى الحسم والشدة؛ من أجل اجتياز المرحلة الحالية وتحقيق طموحات الجميع بالاحتفاظ بالدوري، والمنافسة بقوة على دوري الأبطال الإفريقي.

وشدد مدير الكرة على ثقته في التزام الجميع خلال الفترة القادمة؛ حتى تكلل مسيرة الفريق بالنجاح، ويستمر الأهلي على نفس المستوى، وعلى تقديم العروض المميزة التي نالت استحسان الجماهير وأشاد بها الجميع.