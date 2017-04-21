راموس ورونالدو يطلبان من ليفاندوفسكي الانضمام إلى ريال مدريد

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أشارت صحيفة "أس" الإسبانية، إلى تحدث كل من كريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس مع روبرت ليفاندوفسكي، بعد مباراة ريال مدريد وبايرن ميونيخ الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، من أجل إقناعه بالانتقال إلى الفريق الملكي.

وجدد نادي بايرن ميونيخ عقد لاعبه البولندي منذ شهور قليلة، حتى عام 2021، وبات أعلى اللاعبين أجرًا في الدوري الألماني بـ15 مليون يورو سنويًا، وهو ما يصعب كثيرًا من فرص حصول ريال مدريد على خدماته.

وأضافت "أس" أنه وعلى الرغم من صعوبة الصفقة، إلا أن ريال مدريد لن يستسلم في ظل إعجاب رئيس النادي فلورنتينو بيريز بإمكانيات المهاجم البولندي، منذ تسجيله سوبر هاتريك في شباك الفريق الملكي عندما كان لاعبًا في صفوف بروسيا دورتموند منذ نحو 4 أعوام.