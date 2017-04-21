مصادر مطلعة: إطلاق سراح صياديين قطريين مختطفين في العراق

بغداد- (د ب أ):

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن إطلاق سراح صيادين قطريين، ينتسبون للعائلة الملكة في قطر ،كان قد تم اختطافهم في في العراق منذ أكثر من عام.

وقالت المصادر، التي لم يتم الكشف عن هويتها، لـ السومرية نيوز، إن "الصيادين القطريين جرى اطلاق سراحهم، اليوم الجمعة، بموجب اتفاق قضى بإطلاق سراح عناصر من حزب سياسي يحتجزهم فصيل سوري مسلح ومعارض للنظام"، مبينة أن "وزير الداخلية قاسم الأعرجي بذل جهوداً استثنائية لضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم".

وأشارت المصادر الى أن "الصيادين المختطفين وبعد اطلاق سراحهم كانوا في ضيافة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي".

كانت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قد ذكرت الثلاثاء الماضي، عن وجود وفد قطري في بغداد للتفاوض بشأن إطلاق سراح الصيادين القطريين.

وأشارت الصحيفة حينها إلى أن قطر دفعت مبلغ مليار دولار مقابل إطلاق سراحهم.

يذكر أن القطريين كانوا ضمن مجموعة تقوم برحلة صيد في العراق، واختطفوا في شهر كانون أول ديسمبر عام 2015 من قبل قافلة كانت تضم 100 مسلح في الصحراء بالقرب من الحدود السعودية.