محافظ الجيزة يفتتح مسجد "بدوي" بكفر غطاطي

كتبت- ندى الخولي:

افتتح اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، مسجد بدوي بمنطقة كفر غطاطي التابعة لحي الهرم، والمُنفذ بالجهود الذاتية لأهالي المنطقة.

وأدى المحافظ، صلاة الجمعة بالمسجد مع الأهالي، ومعه إيهاب مبروك غطاطي، عضو مجلس النواب عن دائرة الهرم، وسميح عبد الجواد، القائم بأعمال رئيس حي الهرم. وأدى خطبة الجمعة الشيخ عبد العزيز عبد المطلب، من مديرية الأوقاف بكرداسة.

وأشاد المحافظ بجهود الأهالي، مؤكداً أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معاً يداً واحدة.

وأكد المحافظ للأهالي عقب أداء الصلاة، أنه خلال الأيام المقبلة سيتم البدء في توصيل خدمة الغاز الطبيعي لمنطقة كفر غطاطي، ويجرى حالياً التنسيق مع شركات الغاز المنفذه كما تقوم المحافظة برصف الطرق وتطوير الخدمات والبنية الأساسية للمنطقة.