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الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانكسار الموجة الحارة

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الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانكسار الموجة الحارة الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانكسار الموجة الحارة

مصراوي Masrawy

الأرصاد تعلن موعد تحسن الطقس وانكسار الموجة الحارة

كتبت- مادي غيث:

أعلن الدكتور أحمد عبد العال - رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة الحارة سوف تنكسر ابتداءً من بعد غد الأحد، متوقعًا أن تنخفض درجات الحرارة بواقع 8 درجات على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، فيما يستمر ارتفاع الحرارة على الجنوب، على أن تنخفض درجات الحرارة على باقي الأنحاء الاثنين المقبل.

وأضاف عبد العال، في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن انخفاض الحرارة الذي ستشهده البلاد الأحد سيُصاحب بتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، فضلًا عن سقوط أمطار غير مؤثرة، فيما ستشهد باقي الأنحاء نشاط الرياح.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع استقرار الطقس عقب انتهاء فصل الربيع، المقرر له 22 يونيو المقبل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا السبت، طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء البلاد، على أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقعت الهيئة، ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا قد تصاحبها الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب، فيما تقل الرؤية في الشوائب العالقة على معظم الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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مصراوي Masrawy

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