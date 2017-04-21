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الأوقاف تنفي إلغاء مادة الدين.. وتؤكد: الوزير يدرس دعمها بكتاب عن المواطنة

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الأوقاف تنفي إلغاء مادة الدين.. وتؤكد: الوزير يدرس دعمها بكتاب عن المواطنة الأوقاف تنفي إلغاء مادة الدين.. وتؤكد: الوزير يدرس دعمها بكتاب عن المواطنة

مصراوي Masrawy

وزارة الأوقاف

 

كتب ــ محمود مصطفى:

نفت وزارة الأوقاف، ما نشرته بعض المواقع ، من تصريحات منسوبة للدكتور محمد مختار جمعة، تفيد بإلغاء مادة التربية الدينية بدءً من العام المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، أن ما ذكر لا أساس له من الصحة، وأن الدكتور محمد مختار جمعة وضّح في أكثر من حديث أهمية تدريس التربية الدينية، وإسنادها للمتخصصين لأن الأديان جميعا تدعو إلى القيم والأخلاق، وتؤكد على حرمة الدماء والأموال والأعراض.

وأضافت وزارة الأوقاف، أن "جمعة" أكد أكثر من مرة على أنه إذا لم نحصّن الأبناء بالفكر الديني الصحيح فستتخطفهم أيدي المتشددين المضللين.

وأشارت الوزارة، إلى أن الوزير أكد أن هناك كتابا حول القيم والأخلاق والمواطنة، بمراجعة الإمام الأكبر والبابا تواضروس ومراجعته، وتدرس وزارة التربية والتعليم، أن يكون داعما لمادة التربية الدينية وليس بديلا عنها.​

 

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