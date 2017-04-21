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بالصور.. الإسماعيلية تستعد لزيارة السيسي في احتفالات "تحرير سيناء"

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مصراوي Masrawy

الإسماعيلية تستعد لزيارة في احتفالات تحرير

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية والمديرات الخدمية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها خلال الفترة الحالية، في إطار الاستعدادات للاحتفال بأعياد ذكرى تحرير سيناء، المقرر انطلاقها من أرض المحافظة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.

وقال "طاهر" إنه من الضروري تضافر كل الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتكثيف أعمال المرور والمتابعة الميدانية لمختلف القطاعات والتأكيد على جاهزية المحافظة تمامًا لتنظيم واستضافة هذا الحدث الكبير خلال تلك الفترة بما يليق بأسم الإسماعيلية وتاريخها العريق.

كان محافظ الإسماعيلية، قد حرص على عقد جولة ميدانية بالطريق الدائرى لتفقد ما يجرى تنفيذه من أعمال التجميل والتطوير وتركيب الأعلام وقص وتهذيب الأشجار والمسطحات الخضراء وصيانة البلدورات والأرصفة وأعمدة الأنوار والدهانات.

رافق المحافظ خلال الجولة محمد عبد السلام الصيرة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد متولي، السكرتير العام المساعد، ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثالث، والمهندسة لبنى نجيب وكيل وزارة النقل وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال الجولة أكد المحافظ على جميع التنفيذيين كل فى موقعه ببذل أقصى الجهود ومضاعفة حجم العمل لإظهار الإسماعيلية فى أبهى صورة خلال تلك الفترة لا سيما وأنها أصبحت محط أنظار العالم أجمع؛ نظرًا لما يجرى تنفيذه على أرضها من مشروعات قومية وتنموية كبرى تبشر بغد مشرق شومستقبل واعد لأن تكون الإسماعيلية بحق قاطرة التنمية الحقيقية لمصر.

الإسماعيلية تستعد لزيارة السيسي في احتفالات تحرير سيناء (2)

الإسماعيلية تستعد لزيارة السيسي في احتفالات تحرير سيناء (3)

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