بالصور.. حريق هائل بمخزن أخشاب في الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

شب حريق هائل، منذ قليل، بمخزن أخشاب بناحية "الشيخة حمدة" بمدينة القُرين في الشرقية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق هائل بمخزن أخشاب بناحية "الشيخة حمدة" بمدينة القرين.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء من جانب قوات الحماية المدنية، للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمبانٍ المجاورة، وسنوافيكم بالتفاصيل..